كرة يد - يحيى خالد الأفضل و4 سيطرة مصرية.. تعرف على جوائز الأفضل في أمم إفريقيا

سيطر منتخب مصر على جوائز الأفضل في أمم إفريقيا لكرة اليد 2024.

وتوج منتخب مصر باللقب بعد الفوز على الجزائر 29-21 في المباراة النهائية.

وجاءت جوائز منتخب مصر الفردية في البطولة

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فاز أحمد هشام "سيسا" بجائزة أفضل جناح أيمن.

فيما حصد يحيى الدرع جائزة أفضل لاعب دائرة.

وحقق محمد سند جائزة أفضل جناح أيسر.

وحقق أيضا أحمد عادل "دولا" جائزة هداف البطولة.

وحاز يحيى خالد جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2024.

وحقق يحيى خالد الجائزة للمرة الثانية في مسيرته خلال البطولة الماضية.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 9 ألقاب بفارق لقب واحد عن تونس صاحبة الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.

وحسم منتخب مصر تأهله للأولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل، للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وستشارك مصر أيضا في كأس العالم 2025 والتي تقام بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا للمرة الـ 18 في تاريخه والـ 17 على التوالي.

ومن المقرر أن تقام نسخة 2026 من أمم إفريقيا لكرة اليد في رواندا.