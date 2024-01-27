مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(1) فياريال.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد فياريال في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة.

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استراحة

ق 41: جووول مورينو بعد عرضية أرضية من أليكساندر سورلوث، لكن لم يعد الحكم هذه المرة إلى تقنية الفيديو.

ق 22: إلغاء الهدف بداعي الخطأ لصالح جول كوندي بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 21: جووول جيرارد مورينو بعد تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة يسارية في شباك برشلونة.

ق 14: تسديدة يسارية قوية من جواو فيليكس تصدى لها الحارس ببراعة.

ق 3: هدف لفايريال لكن لم يحتسب بداعي التسلل

بداية المباراة