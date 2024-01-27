استراحة أمم إفريقيا - أنجولا (2)-(0) ناميبيا.. جوووول الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنجولا ضد ناميبيا في انطلاق منافسات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

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استراحة

ق 41 جوووول جيلسون دالا يسجل الثاني.. وداعا ناميبيا

ق 40 اووووه الطرد الثاني في المباراة وهذه المرة لناميبيا.. لوبيني هاوكونجو يغادر الملعب بالإنذار الثاني بعد التدخل على مابولولو

ق 38 جووووول جيلسون دالا يسجل الهدف الأول

ق 37 أنطونيو يتصدى مرة أخرى لتسديدة خطيرة من موزو

ق 23 تبديل اضطراري في صفوف ناميبيا بنزول أبسالوم ليمبوندي بدلا من برينس تيجويزا

ق 22 ركلة حرة يسددها بيثويل موزو ولكن يتصدى لها أنطونيو

ق 20 الحارس البديل سينيوري أنطونيو يحل بدلا من إشتريلا

ق 16 طرد نيبلو حارس أنجولا

بداية المباراة