استراحة أمم إفريقيا - أنجولا (2)-(0) ناميبيا.. جوووول الثاني

السبت، 27 يناير 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

احتفال كريستوفر مابولولو بهدف أنجولا ضد بوركينا فاسو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنجولا ضد ناميبيا في انطلاق منافسات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

تابع من هنا

-----------

استراحة

ق 41 جوووول جيلسون دالا يسجل الثاني.. وداعا ناميبيا

ق 40 اووووه الطرد الثاني في المباراة وهذه المرة لناميبيا.. لوبيني هاوكونجو يغادر الملعب بالإنذار الثاني بعد التدخل على مابولولو

ق 38 جووووول جيلسون دالا يسجل الهدف الأول

ق 37 أنطونيو يتصدى مرة أخرى لتسديدة خطيرة من موزو

ق 23 تبديل اضطراري في صفوف ناميبيا بنزول أبسالوم ليمبوندي بدلا من برينس تيجويزا

ق 22 ركلة حرة يسددها بيثويل موزو ولكن يتصدى لها أنطونيو

ق 20 الحارس البديل سينيوري أنطونيو يحل بدلا من إشتريلا

ق 16 طرد نيبلو حارس أنجولا

بداية المباراة

أمم إفريقيا أنجولا ناميبيا كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو أساسي مع أنجولا.. وتشالويلي يقود هجوم ناميبيا أمم إفريقيا - توم أبونجيل حكما لمواجهة مصر والكونغو الديموقراطية بثمن النهائي تقرير مغربي: زياش مهدد بالغياب أمام جنوب إفريقيا مؤتمر ديسابر: تمنيت مشاركة صلاح.. وسنعمل على استغلال الثغرات الدفاعية أمام مصر أمم إفريقيا - مؤتمر لاعب الكونغو: سأنصح المدافعين بكيفية إيقاف مصطفى محمد مؤتمر مروان عطية – عن رحيل صلاح من المنتخب.. والاستفادة من درسي الجزائر وتونس مؤتمر فيتوريا: لسنا جاهزين 100%.. واجهنا سوء حظ ولا أفكر في المغرب أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب غينيا: قد نكتب التاريخ لبلادنا.. نريد إثبات أي غينيا هي الأفضل
أخر الأخبار
خبر في الجول - بعد فسخ تعاقده.. الجونة يتعاقد مع بيكالي 14 دقيقة | الدوري المصري
المطاردة على الصدارة مستمرة.. بايرن ينجو من ريموتنادا أوجسبورج غير المكتملة 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - التاسعة.. مصر تحافظ على لقب أمم إفريقيا بالفوز على الجزائر 23 دقيقة | كرة يد
لملاقاة الزمالك.. أهلي جدة يسحق ووهان الصيني ويتأهل لنهائي كأس التحدي 27 دقيقة | الوطن العربي
السيناريو المفضل للمرة العاشرة.. ريال مدريد يحول تأخره لفوز على لاس بالماس 33 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) فياريال.. إلغاء الهدف بسبب خطأ لكوندي 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة ضد فياريال 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يتحرك لضم محمد شحاتة.. وموقف طلائع الجيش بشأن الثلاثي 47 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة