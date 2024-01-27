بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش تاون يغادر كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق من الدرجة السادسة
السبت، 27 يناير 2024 - 17:47
كتب : FilGoal
ودع إبسويتش تاون كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة من مايدستون يونايتد في الدور الرابع بهدفين مقابل هدف.
مايدستون هو فريق ينشط بدوري الدرجة السادسة الإنجليزي ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.
المباراة شهدت مشاركة سام مرسي من البداية وحتى نهايتها برفقة إبسويتش تاون.
تقدم مايدستون بالهدف الأول في الدقيقة الـ 43 عن طريق لامار رينولدز.
وتعادل جيريمي سارمينتو لإبسويتش في الدقيقة الـ 56.
وأضاف كوني ثاني أهداف مايدستون في الدقيقة الـ 66.
خلال المباراة سدد لاعبو إبسويتش 25 مرة على المرمى مقابل تسديدتين فقط من مايدستون سكنتا الشباك.
وبلغت نسبة استحواذ إبسويتش على الكرة 78% مقابل 22% لمايدستون.
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