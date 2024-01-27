منتخب مصر الأولمبي يختتم معسكر دبي بفوز كبير على الإمارات

السبت، 27 يناير 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا كبيرا على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف في ختام معسكره الودي بدبي.

بدأ منتخب مصر المباراة بعلي الجابري في حراسة المرمى.

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق محمد عبد الرحمن لاعب الإمارات بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 15.

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وأضاف محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة الـ 40 برأسية مستغلا عرضية من أحمد عيد.

بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين سجل محمد شحاتة الهدف الثالث بعد مراوغعة أكثر من لاعب إماراتي قبل أن يسدد بقوة في الشباك.

وسجل أسامة فيصل الهدف الرابة في الدقيقة الـ 53 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وأنهى محمود صابر خماسية مصر في الدقيقة الـ 58 بتسديدة بالقدم اليسرى.

وسجل منتخب الإمارات هدفه الوحيد في الدقيقة الـ 72 برأسية من ركلة ركنية.

وسبق أن تعادل المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره القطري سلبيا فى اللقاء الأول وخسر في اللقاء الثاني من العراق بهدف دون مقابل.

منتخب مصر الأولمبي الإمارات
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