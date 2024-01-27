لمحاولة الإنقاذ من الهبوط.. ليون يتعاقد مع ماتيتش

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع نيمانيا ماتيتش لمدة موسم ونصف.

لاعب الوسط الصربي وقع عقدا حتى عام 2026

ماتيتش شارك مع رين لمدة 6 أشهر قبل الانتقال في يناير الحالي إلى ليون.

صاحب الـ 35 عاما شارك مع رين في 19 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالها صنع ثلاثة أهداف.

وخلال مسيرته لع ماتيتش مع العديد من الأندية الكبرى في أوروبا مثل بنفيكا وتشيلسي ومانشستر يونايتد وروما.

وتوج ماتيتش خلال مسيرته بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات، كما حقق لقب الدوري البرتغالي وكأس البرتغال وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

خطوة التعاقد مع ماتيتش تأتي كمحاولة لإنقاذ النادي من الوضع السيء الذي يعاني منه منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل ليون حاليا المركز الـ 16 برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن ميتز صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.