ضربة لـ برشلونة.. بالدي يغيب حتى نهاية الموسم

السبت، 27 يناير 2024 - 13:20

كتب : FilGoal

ألخاندرو بالدي

تلقى برشلونة ضربة موجعة بتأكد غياب لاعبه أليخاندرو بالدي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأصدر برشلونة بيانا رسميا اليوم السبت أكد فيه أن الإصابة التي تعرض لها بالدي أثرت على الأوتار في قدمه وبالتالي سيغيب لنهاية الموسم.

وأوضح برشلونة أن بالدي سيخضع لعملية جراحية في فنلندا خلال الأيام المقبلة.

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وأصيب بالدي بتمزق في أوتار الركبة خلال مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك يوم الأربعاء الماضي.

وغادر بالدي المباراة بعد مرور 23 دقيقة على بداية المباراة فقط.

أما سيرجي روبرتو فقد أوضح برشلونة أنه يعاني من بعض الآلام في وتر العرقوب في قدمه اليسرى وعودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.

ويلاقي برشلونة مساء اليوم منافسه فياريال في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب بـ44 نقطة بفارق ثماني نقاط عن جيرونا المتصدر.

أما فياريال فيأتي في المركز الـ14 بـ20 نقطة.

برشلونة سيرجي روبرتو بالدي
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