عواد: سنبني على مباراة الرجاء.. وربما لا نكون موفقين في بعض الأوقات

الجمعة، 26 يناير 2024 - 19:19

كتب : FilGoal

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء إلياس الجلاسي

يأمل محمد عواد حارس الزمالك أن يبني فريقه على تلك الفترة من أجل العودة من جديد للانتصارات.

وانتصر الزمالك على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في بطولة كأس تحدي دبي.

وقال عواد عبر قناة دبي الرياضية: "المباريات الودية تعطي ثقة للفريق، لم يكن هناك توفيق في بطولة أبو ظبي الأخيرة".

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وأكمل "بذلنا مجهودا بدنيا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب توالي المباريات".

وأردف "جمهور الزمالك كبير ونعمل لحصد البطولات وربما لا نكون موفقين في بعض الأوقات، والنادي مر بفترة صعبة وهذه مرحلة مهمة وسنبني على هذه المباراة، خضنا 3 مباريات في أقل من أسبوع".

وتقدم الزمالك بثنائية وعاد بطل المغرب في اللقاء بفضل هدفين من ركلتي جزاء.

ويشارك في البطولة: الزمالك وأهلي جدة والوحدة الإماراتي ووهان ثري الصيني.

وتقام البطولة في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري وتقام بنظام خروج المغلوب.

وينتظر الزمالك الفائز من لقاء أهلي جدة السعودي ووهان ثري تاون الصيني من أجل مواجهته في النهائي.

محمد عواد الزمالك كأس تحدي دبي
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