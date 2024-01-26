ليكيب: زيدان يرفض عرضا لتدريب الجزائر

رفض زين الدين زيدان عرضا من وليد الصادي رئيس الاتحاد الجزائري لتدريب منتخب الجزائر.

وحسبما كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإنه تم التواصل مع زيدان لكنه رفض العرض المقدم له.

وسبق لزيدان أن رفض عروضا لتدريب منتخبي البرازيل أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير أن أولوية زيدان في التدريب ستكون منتخب فرنسا.

وأوضح التقرير أن هيرفي رينار وفلاديمير بيتكوفيتش ووحيد خليلوزيتش وخورخي سامباولي ضمن الأسماء المرشحة لتدريب ثعالب الصحراء.

وأعلن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري فسخ التعاقد مع جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب رسميا بعد توديع أمم إفريقيا 2023.

جاء ذلك بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.