انتهت في كأس الرابطة – المصري (2) - (1) الجونة.. المقاولون (0) - (1) البنك الأهلي

الجمعة، 26 يناير 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية.

المصري ضد الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

---------------

نهاية المباراة

ق86 كرة عرضية من أشرف مجدي لاعب الجونة من يسار منطقة الجزاء قابلها محمد الصباحي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات ردت من يمين العارضة.

ق77 ركلة ركنية للجونة من جهة اليسار نفذها محمد الدغيمي بعرضية خادعة كادت أن تسكن المرمى ولكن ابعدها الحارس محمود جاد بشكل رائع فوصلت الكرة إلى أحمد عبد الرسول المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد كرة صاروخية ابعدها الحارس محمود جاد من يسار مرماه ثم ارتطمت بالعارضة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 68: جوووووول محمد الصباحي يقلص الفارق بعد تسديده للكرة بشكل مباشر بعد تلقيه عرضية أرضية.

ق 61: مازن ياسر لاعب الجونة توغل من يمين منطقة الجزاء ثم لعب عرضية أمسك بها الحارس محمود جاد على مرتين.

ق 45: جوووووول ميدو جابر بعد تمريرة بالكعب من أمادو جولدي با داخل منطقة الجزاء ليسدد جابر بطريقة قوية وتسكن الشباك.

ق 40: جووووول محمد الشامي بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء من اللمسة الأولى.

ق 30: التعادل السلبي يسيطر على المباراة.

ق 13: تسديدة من أرنو راندريانانتيناينا لاعب الجونة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين لكن مرت بجوار القائم الأيسر.

انطلاق المباراة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي

نهاية المباراة

ق90+5 إبراهيم حسن يسجل هدف في شباك المقاولون العرب بالوقت القاتل

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 27: التعادل السلبي مازال يسيطر على نتيجة المباراة كما لا توجد خطورة من فريق على مرمى الآخر.

انطلاق المباراة.

المقاولون العرب المصري الجونة كأس الرابطة البنك الأهلي
نرشح لكم
"لن ننساك".. لاعبو فاركو يودعون الراحل حسن عباس حلمي رئيس النادي عواد: سنبني على مباراة الرجاء.. وربما لا نكون موفقين في بعض الأوقات عمر جابر: لسنا راضين عن مستوانا.. ونعد الجماهير بإسعادهم هذا الموسم معتمد جمال: الاستمرار كمدير فني؟ أنا زملكاوي مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (3)-(0) زد.. طلائع الجيش (1)-(0) فاركو.. مروان حمدي يسجل كأس الرابطة - البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدف في الوقت القاتل كأس تحدي دبي - ركلات الترجيح تنصر الزمالك على الرجاء وتقوده للنهائي كأس الرابطة - المصري يضمن الصدارة والجونة يتأهل رغم الخسارة
أخر الأخبار
"لن ننساك".. لاعبو فاركو يودعون الراحل حسن عباس حلمي رئيس النادي 2 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - كاف يقبل استئناف المغرب.. وإلغاء عقوبة الركراكي 38 دقيقة | كوت ديفوار 2023
عواد: سنبني على مباراة الرجاء.. وربما لا نكون موفقين في بعض الأوقات ساعة | الكرة المصرية
عمر جابر: لسنا راضين عن مستوانا.. ونعد الجماهير بإسعادهم هذا الموسم ساعة | الكرة المصرية
معتمد جمال: الاستمرار كمدير فني؟ أنا زملكاوي ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (3)-(0) زد.. طلائع الجيش (1)-(0) فاركو.. مروان حمدي يسجل ساعة | الكرة المصرية
كأس الرابطة - البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدف في الوقت القاتل ساعة | الكرة المصرية
كأس تحدي دبي - ركلات الترجيح تنصر الزمالك على الرجاء وتقوده للنهائي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة