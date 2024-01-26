انتهت في كأس الرابطة – المصري (2) - (1) الجونة.. المقاولون (0) - (1) البنك الأهلي

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المصري ضد الجونة

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نهاية المباراة

ق86 كرة عرضية من أشرف مجدي لاعب الجونة من يسار منطقة الجزاء قابلها محمد الصباحي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات ردت من يمين العارضة.

ق77 ركلة ركنية للجونة من جهة اليسار نفذها محمد الدغيمي بعرضية خادعة كادت أن تسكن المرمى ولكن ابعدها الحارس محمود جاد بشكل رائع فوصلت الكرة إلى أحمد عبد الرسول المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد كرة صاروخية ابعدها الحارس محمود جاد من يسار مرماه ثم ارتطمت بالعارضة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 68: جوووووول محمد الصباحي يقلص الفارق بعد تسديده للكرة بشكل مباشر بعد تلقيه عرضية أرضية.

ق 61: مازن ياسر لاعب الجونة توغل من يمين منطقة الجزاء ثم لعب عرضية أمسك بها الحارس محمود جاد على مرتين.

ق 45: جوووووول ميدو جابر بعد تمريرة بالكعب من أمادو جولدي با داخل منطقة الجزاء ليسدد جابر بطريقة قوية وتسكن الشباك.

ق 40: جووووول محمد الشامي بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء من اللمسة الأولى.

ق 30: التعادل السلبي يسيطر على المباراة.

ق 13: تسديدة من أرنو راندريانانتيناينا لاعب الجونة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين لكن مرت بجوار القائم الأيسر.

انطلاق المباراة.

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المقاولون العرب ضد البنك الأهلي

نهاية المباراة

ق90+5 إبراهيم حسن يسجل هدف في شباك المقاولون العرب بالوقت القاتل

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 27: التعادل السلبي مازال يسيطر على نتيجة المباراة كما لا توجد خطورة من فريق على مرمى الآخر.

انطلاق المباراة.