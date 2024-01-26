انتهت كأس تحدي دبي – الزمالك (2) (4-2) (2) الرجاء.. الأبيض للنهائي بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والرجاء الغربي التي تقام في كأس تحدي دبي.

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الزمالك للنهائي

الركلة الثانية يسجلها روقا.. وسجل لاعب الرجاء

الركلة الأولى يسجلها المثلوثي.. لاعب الرجاء يهدر

نهاية الوقت الأصلي.. إلى ركلات الترجيح

ق 89: هدف التعادل للرجاء من علامة الجزاء.. المهدي موهوب.

ق 86: ركلة جزاء جديدة للرجاء

ق 72: عودة عواد من جديد واستكمال اللقاء بعد تلقي العلاج

ق 69: عواد يسقط ويطلب التغيير

ق 66: هدف تقليص الفارق للرجاء عن طريق يسري بوزوق

ق 65: ركلة جزاء للرجاء بعد خطأ من حمزة المثلوثي

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ق44: القائم الأيسر يرفض الهدف الأول للرجاء بتسديدة قوية للغاية من نوفل الزرهوني.

ق30: مازال الزمالك متقدما في النتيجة بهدفين دون رد وانحصار اللعب في وسط الملعب.

ق15: تسديدة من شيكابالا مرت خارج الملعب.

ق7: جووووووووووول ثااااااان لشيكابالا بعد انفراد بمرمى الرجاء.

ق2: جووووووووول أوووووول للزمالك من الونش برأسية بعد عرضية من شيكابالا من ركلة حرة.

انطلاق المباراة.