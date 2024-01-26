جوارديولا مهاجما برادة: تهانينا في حالة اعتقاد يونايتد أن كل شيء سيتغير معه

الجمعة، 26 يناير 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

جوارديولا

هاجم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عمر برادة بعد الانتقال إلى الغريم مانشستر يونايتد.

وأعلن مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي تعيين المغربي كرئيس تنفيذي للنادي قادما من مانشستر سيتي.

وعلق المدير الفني الإسباني على الأمر قائلا للصحفيين: "الثنائي كفين دي بروين وإيرلينج هالاند سيلعب هنا في سيتي".

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ولم يفهم الصحفي قصده فأوضح جوارديولا "الأمر ليس بهذه البساطة وإلا بقوة يونايتد فكان يفعلها من قبل".

وأضاف "بالتالي تهانينا ليونايتد في حالة الاعتقاد بأن كل شيء سيتغير معه، لكن لا أعرف هل ذلك سيحدث أم لا".

وتابع "برادة شخص لطيف ورائع ومحترف بطريقة لا تصدق وأتمنى له الأفضل".

وواصل "رأيته قبل رحيله وعانقنا بعضنا البعض ومن أعماقي تمنيت له الأفضل، لكن لا أعرف إن كان كل شيء سيسير جيدا معه".

واختتم "إذا نجح في عمله فيجب عليهم في يونايتد بناء مدرج له في المستقبل".

ويلاقي مانشستر سيتي منافسه توتنام اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمعهما في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي بيب جوارديولا عمر برادة
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