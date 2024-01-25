خبر في الجول - مودرن فيوتشر يقيل فورموسينيو

الخميس، 25 يناير 2024 - 20:07

كتب : عمرو نبيل

ريكاردو فورموسينيو مدرب مودرن فيوتشر

قرر نادي مودرن فيوتشر إقالة مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي أقال المدرب عقب توديع كأس الرابطة من دور المجموعات.

وتولى فوروموسينيو مهمة مودرن فيوتشر منذ بداية الموسم الجاري خلفا لعلي ماهر الذي قاد الفريق خلال الموسمين الماضيين.

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وخسر مودرن فيوتشر الموسم الجاري نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والذي أقيم في الإمارات بنتيجة 4-2 من الأهلي.

ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة من 8 جولات خاضها في الدوري المصري حتى الان، وبفارق 6 نقاط عن الصدارة.

وينافس الفريق على بطاقة التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية في المجموعة الأولى.

البرتغالي البالغ 67 عاما قاد الفريق في 19 مباراة فاز في 9 وخسر 7 وتعادل في 3.

وانتهت مسيرة البرتغالي رغم الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد لكنه لم يكن كافيا لتأهل الفريق للدور المقبل من كأس الرابطة.

وخلال آخر 8 مباريات حقق الفوز في مباراة ولم فيفز في 7 بواقع 4 تعادلات و3 هزائم.

الدوري المصري ريكاردو فورموسينيو مودرن فيوتشر
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