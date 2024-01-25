رومانو: نيمانيا ماتيتش سينتقل إلى ليون

الخميس، 25 يناير 2024 - 18:10

كتب : FilGoal

نيمانيا ماتيتش

أصبح نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط رين الفرنسي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مواطنه ليون خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن ماتيتش سينضم إلى ليون بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وأوضح رومانو أن الاتفاق بين ليون ورين على الصفقة حدث بالفعل ويتبقى فقط مرحلة توقيع العقود.

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وانضم ماتيتش إلى رين في الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي.

وخاض اللاعب الصربي صاحب الـ35 عاما مع رين 19 مباراة صنع خلالهم ثلاثة أهداف.

ويحتل ليون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.

أما رين فيحتل المركز العاشر بـ22 نقطة.

ماتيتش رين ليون
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