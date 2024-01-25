مباشر كرة يد - مصر (19)-(13) تونس.. نصف نهائي بطولة إفريقيا

كرة يد - سيف الدرع يمدد تعاقده مع ليموج لموسم جديد

مواعيد مباريات الخميس 25 يناير - كأس آسيا ومواجهة نارية لـ مصر في أمم إفريقيا لليد

كرة يد - إلى المربع الذهبي.. مصر تتخطى أنجولا وفي انتظار الفائز من مواجهة تونس