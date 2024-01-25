مباشر كرة يد - مصر (19)-(13) تونس.. نصف نهائي بطولة إفريقيا

الخميس، 25 يناير 2024 - 17:55

كتب : FilGoal

مصر × تونس - بطولة إفريقيا لكرة اليد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بين مصر وتونس.

ويلتقي الفائز مع الفائز من الجزائر وكاب فيردي.

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19-13 لمصر

18-13

نهاية الشوط الأول: مصر 17-12 تونس

15-8 لمصر

13-7

12-7 لمصر

10-6 لمصر

7-4 للفراعنة

4-2 لمصر

3-1

3-0 لمصر

2-0 لمصر

1-0 لمصر

بداية المباراة

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