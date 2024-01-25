مباشر كأس آسيا - الأردن (0) - (1) البحرين.. كيف ضاعت
الخميس، 25 يناير 2024 - 13:27
كتب : FilGoal
يلعب منتخب الأردن ضد نظيره البحريني في مواجهة مرتقبة ضمن ختام دور المجموعات بكأس آسيا.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأردن والبحرين بكأس آسيا.
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ق38 هدف محقق يضيع من المتخب البحريني بعد انطلاقة رائعة من عبد الله هلال الذي مرر عرضية متقنة فشل زميله في تحويلها إلى هدف
ق34 جوووول : الهدف الأول لمنتخب البحرين يسجله عبد الله هلال بعد انفراد تام
ق30 سيطرة بحرينية على مجريات اللعب في وسط الملعب
ق12 تسديدة قوية من يزن النعيمات مهاجم الأردن تمر بجوار المرمى في فرصة خطيرة
ق5 ضغط مبكر من لاعبي البحرين بحثا عن تسجيل الهدف الأول
انطلاق المباراة
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