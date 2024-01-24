منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ

أعلن منتخب مصر إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة في الرأس وتعرضه لارتجاج في المخ.

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الرأس بعد اصطدامه خلال المران الجماعي للفراعنة.

وتوجه اللاعب رفقة الجهاز الطبي إلى المستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ.

وكشف المنتخب عن استقرار حالة اللاعب الصحية، وسيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.