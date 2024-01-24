استراحة كأس إسبانيا - برشلونة (2) - (1) أتليتك بلباو.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

برشلونة - بلباو

يلعب برشلونة ضد أتليتك بلباو ضمن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة برشلونة ضد أتليتك بلباو.

لمتابعة مباراة برشلونة أمام بلباو دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق45+2 تسديدة رائعة من فيران توريس يبعدها حارس بلباو ببراعة

ق41 هدف التعادل يضيع على بلباو بعد إنقاذ رائع من بينيا حارس برشلونة

ق39 هجمة خطيرة لبرشلونة وانفراد تام ليفاندوفسكي يتصدى له حارس بلباو

ق31 لامين يامال يسجل الهدف الثاني لنادي برشلونة بعد تسديدة يسارية قوية

ق25 روبرت ليفاندوسكي يسجل التعادل لبرشلونة

ق12 عرضية خطيرة يبعدها دفاع بلباو قبل ان تصل لروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

ق1 بلباو يسجل الهدف الأول مبكرا أحرزه جوروزيتا في الثانية 36 من عمر المباراة

كأس إسبانيا
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