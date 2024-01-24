مباشر أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) زامبيا.. جوووووووول زياش

يلعب منتخب المغرب أمام زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما زامبيا في المركز الثاني برصيد نقطتين بالتساوي مع الكونغو الديمقراطية، وتتذيل تنزانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق38 جووووووووووول زياش

ق35 رأسية نايف أكرد بجوار القائم

ق31 الأول يضيع من المغرب

ق19 سيطرة مغربية على الكرة

ق10 باستون داكا يفشل في السيطرة على الكرة لتصل سهلة لدفاع المغرب

انطلاق المباراة

الترتيب الحالي

1- المغرب 5 نقاط

2- زامبيا 3 نقاط

3- الكونغو الديمقراطية 3 نقاط

4- تنزانيا 2 نقطة