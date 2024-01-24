مباشر أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) زامبيا.. جوووووووول زياش

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب ضد زامبيا

يلعب منتخب المغرب أمام زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما زامبيا في المركز الثاني برصيد نقطتين بالتساوي مع الكونغو الديمقراطية، وتتذيل تنزانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

------------------------

ق38 جووووووووووول زياش

ق35 رأسية نايف أكرد بجوار القائم

ق31 الأول يضيع من المغرب

ق19 سيطرة مغربية على الكرة

ق10 باستون داكا يفشل في السيطرة على الكرة لتصل سهلة لدفاع المغرب

انطلاق المباراة

الترتيب الحالي

1- المغرب 5 نقاط

2- زامبيا 3 نقاط

3- الكونغو الديمقراطية 3 نقاط

4- تنزانيا 2 نقطة

أمم إفريقيا المغرب زامبيا منافس مصر
نرشح لكم
خلفا لـ بلماضي.. ماذا قال رينار عن تدريب الجزائر مباشر أمم إفريقيا - تنزانيا (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. الأول يضيع من انفراد منافس مصر - أحدهم المغرب.. الفراعنة يترقبون ثاني المجموعة السادسة كرنفال أمم إفريقيا - للمرة الثانية في ثلاث مباريات.. هوتو رجل تأهل ناميبيا ضد مالي جلال القادري يعلن رحيله عن تونس: حاولنا ولم نوفق.. لقاء ناميبيا أثر علينا كثيرا تعادل سلبي إيجابي الشوالي أكثر حماسا أمم إفريقيا - بعد تأهل ناميبيا.. السنغال تترقب مواجهة نارية في ثمن النهائي
أخر الأخبار
خلفا لـ بلماضي.. ماذا قال رينار عن تدريب الجزائر 26 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع سيراميكا كليوباترا للتفاوض على ضم محمد بسام 51 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (0) - (1) أتليتك بلباو.. جووول مبكر 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) زامبيا.. جوووووووول زياش 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أمم إفريقيا - تنزانيا (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. الأول يضيع من انفراد 56 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر كأس الرابطة – فولام (0) - (1) ليفربول.. جووووول لويس دياز 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: مبابي اتخذ قرارا بالتغيير.. وباريس سان جيرمان في الانتظار ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم اتفاقه مع مدافع سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة