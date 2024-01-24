انتهت أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) زامبيا.. الصدارة لأسود أطلس

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب ضد زامبيا

يلعب منتخب المغرب أمام زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما زامبيا في المركز الثاني برصيد نقطتين بالتساوي مع الكونغو الديمقراطية، وتتذيل تنزانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق79 تسديدة قوية من لوبامبو موسوندا ولكن أعلى العارضة

ق64 تسديدة من كينيدي موسوندا ولكن ترتطم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

ق60 تسديدة جديدة من باندا ولكن بجوار القائم الأيسر

ق51 تسديدة من لاميك باندا من خارج منطقة الجزاء ولكن أعلى المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 جووووووووووول زياش

ق35 رأسية نايف أكرد بجوار القائم

ق31 الأول يضيع من المغرب

ق19 سيطرة مغربية على الكرة

ق10 باستون داكا يفشل في السيطرة على الكرة لتصل سهلة لدفاع المغرب

انطلاق المباراة

الترتيب الحالي

1- المغرب 7 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية 3 نقاط

3- زامبيا نقطتان

4- تنزانيا نقطتان

أمم إفريقيا المغرب زامبيا منافس مصر
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