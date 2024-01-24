مباشر كأس الرابطة – فولام (0) - (1) ليفربول.. القائم يحرم بيريرا من التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام وليفربول التي تقام في ملعب كرافين كوتدج في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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ق54: بيرند لينو يتصدى لتسديدة قوية من هارفي إيليوت.

ق53: تسديدة من أندرياس بيريرا ارتطمت في القائم.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق28: القائم الأيسر يحرم نونيز من هدف ثان ومتابعة لويس دياز تسكن المرمى لكنه كان متسللا.

ق11: جووووووول لويس دياز يسجل الهدف الأول لليفربول.

انطلاق المباراة.