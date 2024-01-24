انتهت كأس الرابطة – فولام (1) - (1) ليفربول.. كتيبة كلوب إلى النهائي
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام وليفربول التي تقام في ملعب كرافين كوتدج في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وتأهل ليفربول إلى النهائي لملاقاة تشيلسي.
ق77: جووووووووول عيسى ديوب يدرك التعادل لفولام.
ق54: بيرند لينو يتصدى لتسديدة قوية من هارفي إيليوت.
ق53: تسديدة من أندرياس بيريرا ارتطمت في القائم.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.
ق28: القائم الأيسر يحرم نونيز من هدف ثان ومتابعة لويس دياز تسكن المرمى لكنه كان متسللا.
ق11: جووووووول لويس دياز يسجل الهدف الأول لليفربول.
انطلاق المباراة.
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