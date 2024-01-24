انتهت كأس الرابطة – فولام (1) - (1) ليفربول.. كتيبة كلوب إلى النهائي

بايرن يفوز على يونيون برلين.. وطرد مدرب الخصم بعد اشتباكه مع ساني

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مالك نانت: نريد استمرار مصطفى محمد معنا.. وموقفنا حال طلب تواجده في الأولمبياد

كلوب عن أزمة صلاح ومنتخب مصر: هذا سبب قرارنا بعودته.. هو أكثر مصري لديه انتماء قابلته في حياتي

إلى النهائي.. ليفربول يتعادل مع فولام ويصارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة

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