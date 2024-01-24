مباشر أمم إفريقيا - تنزانيا (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. الأول يضيع من انفراد

كرنفال أمم إفريقيا - للمرة الثانية في ثلاث مباريات.. هوتو رجل تأهل ناميبيا ضد مالي

جلال القادري يعلن رحيله عن تونس: حاولنا ولم نوفق.. لقاء ناميبيا أثر علينا كثيرا