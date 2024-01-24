مباشر أمم إفريقيا - تنزانيا (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. الأول يضيع من انفراد

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

الكونغو الديموقراطية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تنزانيا ضد الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية.

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ق 29: فرصة خطيرة من الكونغو

انطلاق المباراة

الكونغو تنزانيا كأس الأمم الإفريقية
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