كأس الرابطة - بعد تأهل سموحة بفارق هدف.. تحديد أول مباراتين في ربع النهائي

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

احتفال فادي فريد بهدفه لسموحة ضد فاركو

اختتمت مباريات المجموعتين الأولى والثالثة من منافسات النسخة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وبذلك تحدد أول مباراتين في ربع نهائي كأس الرابطة بالنسخة الحالية.

وحسمت فرق الاتحاد وسموحة وسيراميكا كليوباترا وإنبي بطاقة التأهل من دور المجموعات.

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وكان فريق سموحة قد حسم تأهله بالتفوق على مودرن فيوتشر بفارق الأهداف.

فبعد تساوي سموحة وفيوتشر بـ 4 نقاط لكل فريق، كان تفوق الفريق السكندري بـ (+1) في فارق الأهداف، بينما فريق فيوتشر (0) في فارق الأهداف.

وجاءت أول مباراتين في ربع النهائي كالآتي:

الاتحاد × إنبي

سيراميكا كليوباترا × سموحة

وتختتم مباريات دور المجموعات يوم الجمعة بمواجهات المجموعتين الثانية والرابعة.

ولم يحسم أي فريق من المجموعتين بطاقة تأهله إلى ربع النهائي بشكل رسمي.

وتضم المجموعة الثانية فرق طلائع الجيش وزد وبيراميدز وفاركو.

أما المجموعة الرابعة فتضم فرق الجونة والمصري والمقاولون العرب والبنك الأهلي.

سموحة إنبي الاتحاد سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة
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