مباشر أمم إفريقيا – جنوب إفريقيا (0) - (0) تونس.. تعادل مستمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي جنوب إفريقيا وتونس التي تقام في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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ق40: غياب الفرص الخطيرة والتعادل السلبي مستمر حتى الآن.

ق22: تسديدة بعيدة من إلياس سخيري مرت أعلى المرمى.

ق14: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.

انطلاق المباراة.