مباشر أمم إفريقيا – جنوب إفريقيا (0) - (0) تونس.. تعادل مستمر
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 18:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي جنوب إفريقيا وتونس التي تقام في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
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ق40: غياب الفرص الخطيرة والتعادل السلبي مستمر حتى الآن.
ق22: تسديدة بعيدة من إلياس سخيري مرت أعلى المرمى.
ق14: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.
انطلاق المباراة.
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