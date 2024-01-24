مباشر أمم إفريقيا – جنوب إفريقيا (0) - (0) تونس.. بشير بن سعيد ينقذ النسور

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 18:42

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - ناميبيا - هدف بيرسي تاو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي جنوب إفريقيا وتونس التي تقام في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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ق78: تسديدة قوية من تيبوهو موكوينا مرت بجوار المرمى بقليل.

ق77: تسديدة زاحفة من سفيفيلو سيتولي لاعب جنوب إفريقيا تصدى لها بشير بن سعيد.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: غياب الفرص الخطيرة والتعادل السلبي مستمر حتى الآن.

ق22: تسديدة بعيدة من إلياس سخيري مرت أعلى المرمى.

ق14: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

تونس كأس أمم إفريقيا جنوب إفريقيا
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