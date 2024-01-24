تشكيل أمم إفريقيا – الجزيري وبيرسي تاو أساسيان مع تونس وجنوب إفريقيا.. ومعلول بديل

يتواجد سيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس وكذلك بيرسي تاو مع جنوب إفريقيا.

في المقابل يجلس علي معلول على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع تونس في ملعب أمادو جون كوليبالي في الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة بأربع نقاط يليه جنوب إفريقيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ناميبيا.

فيما يأتي منتخب تونس رابعا بنقطة وحيدة.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا كالتالي:

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز

في الدفاع: أوبري موديبا- موثوبي مفالا- جرانت كيكانا- خوليسو موداو

في الوسط الدفاعي: سفيفيلو سيتولي

في الوسط الهجومي: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- تيبوهو موكوينا- ثابيلو مورينا

في الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا

أما تشكيل تونس فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

في الدفاع: علي عبدي- ياسين مرياح- منتصر الطالبي- وجدي كشريدة

في الوسط: أنيس بن سليمان- إلياس سخيري- عيسى لعيدوني- حمزة رفيع

في الهجوم: سيف الدين الجزيري- إلياس عاشوري