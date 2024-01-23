مباشر أمم إفريقيا - أنجولا (1)-(0) بوركينا فاسو.. محاولة من مابولولو
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أنجولا ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.
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ق53. تسديدة من مابولولو في يد حارس المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36. جوووووول أول لأنجولا عن طريق مابولولو مستغلا عرضية من فريدي.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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