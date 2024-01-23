استراحة أمم إفريقيا - أنجولا (1)-(0) بوركينا فاسو.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أنجولا ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

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نهاية الشوط الأول

ق36. جوووووول أول لأنجولا عن طريق مابولولو مستغلا عرضية من فريدي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل