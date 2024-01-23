مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(1) موريتانيا.. العارضة تمنع التعادل
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
تختتم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بأمم إفريقيا بمواجهتين ناريتين.
ويلعب منتخب موريتانيا أمام الجزائر، ويحتل محاربو الصحراء المركز الثاني برصيد نقطتين بينما تتذيل موريتانيا الترتيب بلا رصيد من النقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
---------------------
ق69 مباي يتألق ثم في العارضة
ق66 خطأ قاتل من مباي ولكن مهاجمو الجزائر لم يستغلوا الهجمة
ق62 نزول بلايلي وبن طالب بدلا من آدم وناس وهشام بداوي
ق60 بابكر مباي يتألق أمام خطورة جزائرية
انطلاق الشوط الثاني ومشاركة محرز بدلا من عوار
نهاية الشوط الأول
ق37 يالي ديلاهي جووووووووول أول لموريتانيا
ق25 حسام عوار يهدر هدفا محققا
ق14 إنقاذ كبير من يوسف عطال
ق12 سيطرة من لاعبي الجزائر
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أمم إفريقيا - منتخب جامبيا يعلن رحيل مدربه كرنفال أمم إفريقيا – عبدولاي سيك.. صاحب وسام الأسد الوطني في السنغال مباشر أمم إفريقيا - أنجولا (1)-(0) بوركينا فاسو.. محاولة من مابولولو كرنفال أمم إفريقيا – كريستوفر ووه.. منقذ الكاميرون الذي كان قريبا من نيوكاسل أمم إفريقيا - برتراند تراوري يقود تشكيل بوركينا فاسو.. ومابولولو أساسي مع أنجولا أمم إفريقيا - تعرف على 11 منتخبا ضمنوا التأهل إلى دور الـ16 الأسد فك مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي