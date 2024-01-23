مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(1) موريتانيا.. العارضة تمنع التعادل

تختتم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بأمم إفريقيا بمواجهتين ناريتين.

ويلعب منتخب موريتانيا أمام الجزائر، ويحتل محاربو الصحراء المركز الثاني برصيد نقطتين بينما تتذيل موريتانيا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------------

ق69 مباي يتألق ثم في العارضة

ق66 خطأ قاتل من مباي ولكن مهاجمو الجزائر لم يستغلوا الهجمة

ق62 نزول بلايلي وبن طالب بدلا من آدم وناس وهشام بداوي

ق60 بابكر مباي يتألق أمام خطورة جزائرية

انطلاق الشوط الثاني ومشاركة محرز بدلا من عوار

نهاية الشوط الأول

ق37 يالي ديلاهي جووووووووول أول لموريتانيا

ق25 حسام عوار يهدر هدفا محققا

ق14 إنقاذ كبير من يوسف عطال

ق12 سيطرة من لاعبي الجزائر

انطلاق المباراة