انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(1) موريتانيا.. تفوق المرابطون على محاربي الصحراء
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
تختتم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بأمم إفريقيا بمواجهتين ناريتين.
ويلعب منتخب موريتانيا أمام الجزائر، ويحتل محاربو الصحراء المركز الثاني برصيد نقطتين بينما تتذيل موريتانيا الترتيب بلا رصيد من النقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
---------------------
ق102 نهاية المباراة
ق90 احتساب 11 دقيقة وقت بدل من الضائع
ق85 تسديدة رائعة من إبنو با ولكن في العارضة
ق82 تسديدة قوية من سيدي عمار ولكن تألق حارس مرمى الجزائر
ق69 مباي يتألق
ق66 خطأ قاتل من مباي ولكن مهاجمو الجزائر لم يستغلوا الهجمة
ق62 نزول بلايلي وبن طالب بدلا من آدم وناس وهشام بداوي
ق60 بابكر مباي يتألق أمام خطورة جزائرية
انطلاق الشوط الثاني ومشاركة محرز بدلا من عوار
نهاية الشوط الأول
ق37 يالي ديلاهي جووووووووول أول لموريتانيا
ق25 حسام عوار يهدر هدفا محققا
ق14 إنقاذ كبير من يوسف عطال
ق12 سيطرة من لاعبي الجزائر
انطلاق المباراة