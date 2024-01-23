مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(1) موريتانيا.. مشاركة محرز

تختتم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بأمم إفريقيا بمواجهتين ناريتين.

ويلعب منتخب موريتانيا أمام الجزائر، ويحتل محاربو الصحراء المركز الثاني برصيد نقطتين بينما تتذيل موريتانيا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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انطلاق الشوط الثاني ومشاركة محرز بدلا من عوار

نهاية الشوط الأول

ق37 يالي ديلاهي جووووووووول أول لموريتانيا

ق25 حسام عوار يهدر هدفا محققا

ق14 إنقاذ كبير من يوسف عطال

ق12 سيطرة من لاعبي الجزائر

انطلاق المباراة