أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تونس: نحتاج إلى جميع عوامل النجاح للفوز على تونس

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

جلال القادري مدرب تونس

شدد جلال القادري مدرب منتخب تونس على أن فريقه يحتاج إلى جميع عوامل النجاح من أجل تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة جنوب إفريقيا غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال القادري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "علينا القيام بردة فعل، نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا تمكن في التنويع الهجومي ولذلك يجب أن نكون نشيطين".

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وواصل "يجب أن نعتاد على اللعب تحت أي ظروف، وضعنا أنفسنا في ذلك الموقف ولكن ثقتنا لا تزال متواجدة".

واستمر "نحتاج إلى جميع عوامل النجاح والتي تكمن في الأساس في التركيز والانضباط التكتيكي والانتعاشة البدنية أن نتحلى بالروح".

وتابع "هذا الفريق قادر على تحقيق أفضل النتائج ولا خيار أمامنا سوى تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "منتخب جنوب إفريقيا يمتلك لاعبين أصحاب خبرات في القارة الإفريقية مع فرق ماميلودي صنداونز".

وأتم "نعرف أن الناس يتوقعون الكثير منا ولكن نحن في مجموعة صعبة ويجب أن نلعب بشكل جيد لننجح وأن نبدأ بتركيز كبير، لدينا لاعبين أصحاب خبرات ولكن يجب أن نعمل بجد من أجل تحقيق الفوز".

ويحتل منتخب تونس المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة بينما يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني بثلاث نقاط.

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