كأس آسيا - أحرار متأهلون.. فدائيو فلسطين إلى دور الـ16 بفوز تاريخي على هونج كونج

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

لاعبو فلسطين يحتفلون بهدف زيد القنبر في هونج كونج

بفوز تاريخي أول للفدائي في كأس آسيا، انتصرت فلسطين على هونج كونج وتأهلت إلى دور الـ16 من البطولة لأول مرة في تاريخهم رغم احتلال المركز الثالث.

انتصار شهد الاحتفال بعلامة النصر والحرية مع كل هدف، ليكتب لاعبو الفدائي التاريخ في أرض الملعب.

المباراة انتهت بفوز الفدائي بثلاثة أهداف دون مقابل ليكتب الفوز الأول في تاريخه بالبطولة.

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تقدم عدي الدباغ بالهدف الأول لفلسطين في الدقيقة الـ 12 برأسية مستغلا عرضية من مصعب البطاط.

وبعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق أضاف زياد كنبر الهدف الثاني للفدائي بصناعة أخرى من البطاط.

وأضاف الدباغ الهدف الثالث في الدقيقة الـ 60 بمتابعة لتسديدة قوية ارتدت من العارضة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 99 لهونج كونج كادت كفيلة أن تؤجل تأهل فلسطين ولكن إيفرتون كامارجو لاعب هونج كونج أهدرها بالتسديد على العارضة.

وضمن منتخب فلسطين التأهل كأفضل مركز ثالث بعد تفوقه حاليا على الأقل على سوريا والصين.

وضمن منتخب الصين الخروج بشكل رسمي من البطولة.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز منتخب إيران على الإمارات بهدفين مقابل هدف.

بتلك النيتجة ضمن المنتخبين الصعود لدور الـ 16 كمركز أول لإيران وثاني للإمارات برفقة فلسطين الذي ضمن الصعود كأفضل ثالث.

كأس آسيا فلسطين هونج كونج
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