مباشر أمم إفريقيا - غينيا (0)-(1) السنغال.. جوووووووول الأول

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

السنغال - غينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ضد السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 61: جوووووووووول الأول بضربة رأسية من عبد الله سيك

ق 57: ماني يهدر أمام المرمى الخالي

ق 45: مشادة كبيرة بين اللاعبين

انطلاق المباراة

السنغال كأس الأمم الإفريقية
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