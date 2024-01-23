مباشر أمم إفريقيا - غينيا (0)-(1) السنغال.. جوووووووول الأول

أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تونس: نحتاج إلى جميع عوامل النجاح للفوز على تونس

حازم إمام عن أزمة منتخب مصر الدفاعية: لغز غريب جدا

أمم إفريقيا – مؤتمر كيكانا: لا نريد العودة إلى منازلنا مبكرا.. وتواجدي في صنداونز ساعدني

أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: تونس قللت من ناميبيا.. ونمر بموقف مخادع

أمم إفريقيا - مؤتمر الجزيري: نلعب بشكل أفضل في الأوقات الصعبة.. وسنفوز على جنوب إفريقيا

مباشر أمم إفريقيا – جامبيا (0) - (1) الكاميرون.. جوووووول توكو إيكامبي

تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا أساسي مع غينيا.. وتغييران في السنغال

تشكيل أمم إفريقيا – أونانا على مقاعد بدلاء الكاميرون.. وموسى بارو يقود جامبيا