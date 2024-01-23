مباشر أمم إفريقيا – غينيا ضد السنغال

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

احتفال بابي جاي بهدف السنغال ضد جامبيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ضد السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

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انطلاق المباراة

السنغال كأس الأمم الإفريقية
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