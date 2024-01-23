مباشر أمم إفريقيا – غينيا ضد السنغال
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 18:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ضد السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.
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انطلاق المباراة
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