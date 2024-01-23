مباشر أمم إفريقيا – جامبيا (0) - (1) الكاميرون.. جوووووول توكو إيكامبي
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 18:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي جامبيا والكاميرون التي تقام في ملعب السلام ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2023.
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ق56: جوووووووووول أووووول للكاميرون عن طريق توكو إيكامبي برأسية من داخل منطقة الجزاء.
ق50: يا رباااه العارضة تحرم جورجيس نكودو من هدف محقق بعد تسديدة قوية.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق39: تسديدة من موسى بارو تصدى لها حارس الكاميرون.
ق35: رأسية قوية من يانكوبا مينتيه ولكن حارس الكاميرون تصدى له ببراعة.
ق7: فابريس أوندوا يتصدى لتسديدة علي سوى ويحرم جامبيا من هدف أول.
ق5: تسديدة من فرانك ماجري مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.
انطلاق المباراة.
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