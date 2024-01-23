مباشر أمم إفريقيا – جامبيا (0) - (1) الكاميرون.. جوووووول توكو إيكامبي

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

كارل توكو إيكامبي - جامبيا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2023

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي جامبيا والكاميرون التي تقام في ملعب السلام ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2023.

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ق56: جوووووووووول أووووول للكاميرون عن طريق توكو إيكامبي برأسية من داخل منطقة الجزاء.

ق50: يا رباااه العارضة تحرم جورجيس نكودو من هدف محقق بعد تسديدة قوية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: تسديدة من موسى بارو تصدى لها حارس الكاميرون.

ق35: رأسية قوية من يانكوبا مينتيه ولكن حارس الكاميرون تصدى له ببراعة.

ق7: فابريس أوندوا يتصدى لتسديدة علي سوى ويحرم جامبيا من هدف أول.

ق5: تسديدة من فرانك ماجري مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

انطلاق المباراة.

الكاميرون جامبيا كأس أمم إفريقيا
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