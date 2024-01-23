مباشر أمم إفريقيا – جامبيا ضد الكاميرون

أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: تونس قللت من ناميبيا.. ونمر بموقف مخادع

أمم إفريقيا - مؤتمر الجزيري: نلعب بشكل أفضل في الأوقات الصعبة.. وسنفوز على جنوب إفريقيا

مباشر أمم إفريقيا – غينيا ضد السنغال

تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا أساسي مع غينيا.. وتغييران في السنغال

تشكيل أمم إفريقيا – أونانا على مقاعد بدلاء الكاميرون.. وموسى بارو يقود جامبيا

مؤتمر الركراكي: رغبة بايرن في إعادة مزراوي مجرد شائعات.. وقد يشارك ضد زامبيا

مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كاف لم يخطرنا بـ إنذار مصطفى محمد

الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة