انتهت أمم إفريقيا – جامبيا (2) - (3) الكاميرون.. الأسود غير المروضة إلى دور الـ16

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي جامبيا والكاميرون التي تقام في ملعب السلام ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2023.

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نهاية المباراة بفوز الكاميرون بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90+6: إلغاء هدف جامبيا بالفعل بسبب لمسة يد متعمدة.

ق90+5: الحكم يعود لمشاهدة الهدف ويبدو أن اللاعب محمد سانيه سجله بيده.

ق90:+4: جوووووووول إبريمبا كولي يسجل التعااااادل لجامبيا.

ق90+1: جووووووووووووووول ثالث قاااااااااااااااتل للكاميرون عن طريق كريستوفر ووه.

ق88: جوووووووووووول الكاميرون تتعادل بهدف عكسي عن طريق جيمس جوميز.

ق85: جووووووووووووووول قاااااااااااااتل لجامبيا عن طريق إبريما كولي.

ق76: العاااااارضة تحرم إيكامبي من الهدف الثاني للكاميرون بعد تسديدة قوية للغاية.

ق72: جووووووووول التعاااااادل لجامبيا عن طريق أبلي جالو.

ق70: تسديدة من علي سوى تصدى لها حارس الكاميرون.

ق56: جوووووووووول أووووول للكاميرون عن طريق توكو إيكامبي برأسية من داخل منطقة الجزاء.

ق50: يا رباااه العارضة تحرم جورجيس نكودو من هدف محقق بعد تسديدة قوية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: تسديدة من موسى بارو تصدى لها حارس الكاميرون.

ق35: رأسية قوية من يانكوبا مينتيه ولكن حارس الكاميرون تصدى له ببراعة.

ق7: فابريس أوندوا يتصدى لتسديدة علي سوى ويحرم جامبيا من هدف أول.

ق5: تسديدة من فرانك ماجري مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

انطلاق المباراة.