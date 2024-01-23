مباشر أمم إفريقيا كرة يد - مصر (20)-(13) أنجولا.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 17:17
كتب : FilGoal
يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة على استاد القاهرة، ويتأهل بطل البطولة إلى أولمبياد باريس.
وحسم منتخبا كاب فيردي والجزائر تأهلهما إلى نصف النهائي.
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ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 20-13
ق27:30 تقدم مصر مستمر والنتيجة 17-12
ق24 تقدم مصر بنتيجة 15-11
ق18 تفوق مصر 11-8
ق11 التعادل 5-5
ق4 التعادل 1-1
الشوط الأول
انطلاق المباراة
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