الأهلي يخسر من الأخدود في أولى وديات معسكر الإمارات

خسر الأهلي من منافسه الأخدود السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في أولى وديات معسكر المقام في الإمارات.

وسجل محمد الضاوي كريستو هدف الأهلي الوحيد، بينما أحرز فلورين تاناسي ثنائية الأخدود.

وافتتح تاناسي الهدف الأول للأخدود في الدقيقة 21 بعد انفراد تام بمرمى الأهلي.

وأطلق مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي تسديدة قوية لكن ارتطمت في العارضة في الدقيقة 30.

وأضاف تاناسي الهدف الثاني لفريقه بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تسلمه عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 51.

وتمكن كريستو من تقليص الفارق للأهلي بعدما انفرد بمرمى الأخدود وتمكن من إنهاء الفرصة بطريقة جيدة في الدقيقة 63.

حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 70 بعد تدخل قوي على وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد، وسدد رامي ربيعة ركلة الجزاء لكن أهدرها إذ ارتطمت الكرة في القائم.

وحافظ الأخدود على نتيجة المباراة بتقدمه بهدفين مقابل هدف، ليخسر الأحمر الودية الأولى له في معسكر الإمارات.