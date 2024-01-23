مباشر كأس آسيا - فلسطين (1)-(0) هونج كونج.. إيران (1)-(0) الإمارات.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 17:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين ضد هونج كونج في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من كأس آسيا.
وكذلك مباراة الإمارات وإيران في المجموعة ذاتها.
تابع تفاصيل مباراة فلسطين من هنا
--------
نهاية الشوط الأول
ق 29: إصابة مصعب البطاط قائد فلسطين وخروجه محمولا
ق11: جوووول عدي الدباغ الأول لفلسطين
بداية المباراة
فلسطين × هونج كونج
********************
نهاية الشوط الأول
ق 34: إلغاء الهدف بعد العودة للفيديو
ق 33: جووووووووووول الثاني لإيران
ق 27: جووووووول أول لـ إيران مهدي تارمي
بداية المباراة
الإمارات ضد إيران
*********************
ترتيب المجموعة حتى الآن:
إيران 6 نقاط
الإمارات 4 نقاط
فلسطين 4 نقاط
هونج كونج بدون نقاط
نرشح لكم
كأس آسيا – سوريا تضع قدما في دور الـ16 بانتظار نتائج الآخرين انتهت كأس آسيا - سوريا (1)-(0) الهند مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يناير 2024.. مواجهات حاسمة في أمم إفريقيا.. وفلسطين في آسيا كأس آسيا – قطر تطير بالعلامة الكاملة لدور الـ16.. ولبنان يهدر فرصة تاريخية للتأهل انتهت كأس آسيا – قطر (1)-(0) الصين.. وطاجيكستان (2)-(1) لبنان طردان وهدفان.. السعودية تفوز على قيرغيزستان وتضم الوصول لدور الـ 16 بـ كأس آسيا انتهت كأس آسيا - قيرغيزستان (0)-(2) السعودية تشكيل السعودية - البريكان والدوسري يقودان الهجوم ضد قيرجيزستان