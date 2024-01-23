مباشر كأس آسيا - فلسطين (1)-(0) هونج كونج.. إيران (1)-(0) الإمارات.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين ضد هونج كونج في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من كأس آسيا.

وكذلك مباراة الإمارات وإيران في المجموعة ذاتها.

تابع تفاصيل مباراة فلسطين من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق 29: إصابة مصعب البطاط قائد فلسطين وخروجه محمولا

ق11: جوووول عدي الدباغ الأول لفلسطين

بداية المباراة

فلسطين × هونج كونج

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نهاية الشوط الأول

ق 34: إلغاء الهدف بعد العودة للفيديو

ق 33: جووووووووووول الثاني لإيران

ق 27: جووووووول أول لـ إيران مهدي تارمي

بداية المباراة

الإمارات ضد إيران

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ترتيب المجموعة حتى الآن:

إيران 6 نقاط

الإمارات 4 نقاط

فلسطين 4 نقاط

هونج كونج بدون نقاط