مصدر من الأهلي لـ في الجول: الشناوي يحتاج لعملية جراحية عاجلة.. وهذه مدة غيابه المتوقعة

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 15:04

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - محمد الشناوي

كشف مصدر من النادي الأهلي عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر.

وكان محمد الشناوي قد تعرض للإصابة في الكتف أثناء الهدف الثاني لـ كاب فيردي، ليخرج مصابا ويشارك محمد أبو جبل بدلا منه.

وقال مصدر من الأهلي لـ : "محمد الشناوي يحتاج للخضوع لعملية جراحية عاجلة بعد إصابته في الكتف. اللاعب سيغيب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر".

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وأوضح "منتخب مصر سيتولى أمر خضوع اللاعب للعملية الجراحية في دولة أوروبية بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عبر حسابه إن الأشعة أثبتت إصابة محمد الشناوى، بخلع فى الكتف يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف اتحاد الكرة المصري أن التنسيق تم بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلى على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

الشناوي سيكون اللاعب الثاني الذي يغادر قائمة منتخب مصر في كأس إفريقيا بعد محمد صلاح.

عقب مباراة كاب فيردي، أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا بشأن حالة إصابة محمد صلاح نجم الفريق الأحمر وقائد منتخب مصر (التفاصيل).

وتأهل الفراعنة لمواجهة ثاني المجموعة السادسة التي تضم المغرب وزامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل فريق في ثالث جولات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا.

التعادل أهل مصر كثاني المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات بهدفين لكل فريق جميعهم.

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