انتهت - الأهلي (1)-(2) الأخدود

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 15:02

كتب : FilGoal

الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمبارة الودية بين الأهلي والأخدود السعودي.

------------

انتهت

أخبار متعلقة:
هيثم فاروق لـ في الجول: الهجوم على صلاح غير مبرر.. ومستوانا الدفاعي سيحرمنا من اللقب الطفرة الرياضية مستمرة.. كاب فيردي تتأهل إلى كأس العالم لكرة اليد 2025 النصر يلغي تدريبه في الصين بسبب كثافة الجماهير محمد الشناوي خارج أمم إفريقيا.. وتفاصيل إصابته

ق 71: رامي ربيعة يهدر ركلة الجزاء وترتطم في القائم.

ق 70: ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل قوي على وسام أبو علي.

ق 63: جوووول محمد الضاوي كريستو بعد انفراد بمرمى الأخدود.

ق 51: جووول ثاني للأخدود عن طريق تاناسي مرة أخرى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تسلمه عرضية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 تسديدة قوية من مصطفى أبو الخير لاعب وسط الاهلي ترتطم بالعارضة

ق 21: جوووول فلورين تاناسي بعد انفراد تام بمرمى الأهلي.

بداية المباراة

الأهلي الأخدود الإمارات
نرشح لكم
جلسة استماع بين مسؤولي الإسماعيلي وفيفا لحل أزمة إيقاف القيد الأهلي يخسر من الأخدود في أولى وديات معسكر الإمارات مصدر من المصري لـ في الجول: مروان حمدي لاعبا في بيراميدز.. وهذه قيمة الصفقة حازم إمام: الكل يشعر بالمسؤولية في منتخب مصر.. ونتأسف للجمهور إمام عاشور: المنتخب سيظهر بشكل أفضل.. ومحمد صلاح فخر لنا أمم إفريقيا - تخطى الفناجيلي والتتش وحليم.. مصطفى محمد يكرر إنجاز حسام حسن أسوأ تاني أمم إفريقيا - بهدفه في كاب فيردي.. تريزيجيه يتخطى رقم حازم إمام مع منتخب مصر
أخر الأخبار
جلسة استماع بين مسؤولي الإسماعيلي وفيفا لحل أزمة إيقاف القيد 19 دقيقة | الكرة المصرية
ميليتاو مستمر مع ريال مدريد إلى 2028 21 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر أمم إفريقيا كرة يد - مصر (5)-(4) أنجولا.. الشوط الأول 24 دقيقة | كرة يد
الأهلي يخسر من الأخدود في أولى وديات معسكر الإمارات 25 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر الركراكي: رغبة بايرن في إعادة مزراوي مجرد شائعات.. وقد يشارك ضد زامبيا 38 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر كأس آسيا - فلسطين (1)-(0) هونج كونج.. إيران (1)-(0) الإمارات 40 دقيقة | آسيا
يد - الجزائر تتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا وتضرب موعدا ضد كاب فيردي 47 دقيقة | منتخب مصر
بعد الوصول للصين وبسبب إصابة رونالدو.. النصر يعلن تأجيل ودياته ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 3 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 4 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة