انتهت - الأهلي (1)-(2) الأخدود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمبارة الودية بين الأهلي والأخدود السعودي.

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انتهت

ق 71: رامي ربيعة يهدر ركلة الجزاء وترتطم في القائم.

ق 70: ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل قوي على وسام أبو علي.

ق 63: جوووول محمد الضاوي كريستو بعد انفراد بمرمى الأخدود.

ق 51: جووول ثاني للأخدود عن طريق تاناسي مرة أخرى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تسلمه عرضية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 تسديدة قوية من مصطفى أبو الخير لاعب وسط الاهلي ترتطم بالعارضة

ق 21: جوووول فلورين تاناسي بعد انفراد تام بمرمى الأهلي.

بداية المباراة