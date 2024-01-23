مباشر كأس آسيا - سوريا (0)-(0) الهند.. خربين يهدر فرصة التقدم

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 13:44

كتب : FilGoal

هيكتور كوبر

يلعب منتخب سوريا أمام منافسه الهندي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوريا ضد الهند.

ويقود هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمصر تدريب منتخب سوريا.

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لمتابعة المباراة من هنا

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ق 62: عمر خربين يهدر فرصة سانحة للتهديف بعد عرضية جيدة لكن رأسية خربين لم فقدت الدقة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 20: إبراهيم حصار يطلق صاروخا من بعد، لكن تألق حارس مرمى الهند في إبعادها.

ق 10: ضغط مبكر من سوريا لتسجيل الهدف الأول

انطلاق المباراة

الترتيب المباشر للمجموعة:

أستراليا 9 نقاط

أوزبكستان 4 نقاط

سوريا نقطتين

الهند نقطة

الهند سوريا كأس آسيا 2023 قطر
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