مباشر كأس آسيا - سوريا (0)-(0) الهند.. خربين يهدر فرصة التقدم
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 13:44
كتب : FilGoal
يلعب منتخب سوريا أمام منافسه الهندي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوريا ضد الهند.
ويقود هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمصر تدريب منتخب سوريا.
لمتابعة المباراة من هنا
----------------
ق 62: عمر خربين يهدر فرصة سانحة للتهديف بعد عرضية جيدة لكن رأسية خربين لم فقدت الدقة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 20: إبراهيم حصار يطلق صاروخا من بعد، لكن تألق حارس مرمى الهند في إبعادها.
ق 10: ضغط مبكر من سوريا لتسجيل الهدف الأول
انطلاق المباراة
الترتيب المباشر للمجموعة:
أستراليا 9 نقاط
أوزبكستان 4 نقاط
سوريا نقطتين
الهند نقطة
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يناير 2024.. مواجهات حاسمة في أمم إفريقيا.. وفلسطين في آسيا كأس آسيا – قطر تطير بالعلامة الكاملة لدور الـ16.. ولبنان يهدر فرصة تاريخية للتأهل انتهت كأس آسيا – قطر (1)-(0) الصين.. وطاجيكستان (2)-(1) لبنان طردان وهدفان.. السعودية تفوز على قيرغيزستان وتضم الوصول لدور الـ 16 بـ كأس آسيا انتهت كأس آسيا - قيرغيزستان (0)-(2) السعودية تشكيل السعودية - البريكان والدوسري يقودان الهجوم ضد قيرجيزستان انتهت في كأس آسيا - عمان (0)-(0) تايلاند كأس آسيا - مدرب البحرين يحتفل مع الحكم بفوز قاتل على ماليزيا