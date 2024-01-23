مصر ليست الوحيدة.. ماذا يحدث عندما لا يفوز منتخب في دور المجموعات

لم تتمكن الكرة المصرية في تاريخها من التأهل إلى أدوار إقصائية في أي بطولة مجمعة شاركت فيها من قبل بدون تحقيق أي فوز في دور المجموعات.

ولكن حقق الجيل الحالي من منتخب الفراعنة ما لم يحدث من قبل وهو الصعود للأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، وذلك بعد التعادل مع كاب فيردي بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ولم يكن منتخب مصر هو الوحيد الذي فعل ذلك في البطولات المجمعة.

ونستعرض أبرز المنتخبات التي تمكنت من التأهل لأدوار إقصائية بدون تحقيق أي فوز كما فعل منتخب مصر وذلك في بطولتين هما الأقوى على مستوى المنتخبات وهما كأس العالم ويورو.

كأس العالم 1958

أقيمت بطولة كأس العالم 1958 في السويد.

وفي المجموعة الثالثة تواجد السويد وويلز والمجر والمكسيك.

واستطاع منتخب ويلز من التأهل لدور ربع النهائي بدون الفوز في أي مباراة وتعادل في الـ3 مباريات.

وخسرت ويلز سريعا في ربع النهائي من بطل النسخة البرازيل بهدف دون رد وخرجت ويلز من البطولة.

كأس العالم 1982

كانت المجموعة الأولى من البطولة التي أقيمت في إسبانيا تضم كل من بولندا وإيطاليا والكاميرون وبيرو.

وتأهل منتخب الأتزوري بدون تحقيق أي انتصار وتعادل في جميع المباريات.

في تلك النسخة كان هناك مرحلتين مجموعات، فتأهلت إيطاليا إلى دور المجموعات الآخر وفي هذه المرة تصدرت بلاد البيتزا المجموعة بعد الفوز على البرازيل والأرجنتين.

هذا دور المجموعات يؤهل إلى نصف النهائي ولعبت إيطاليا ضد بولندا وفازت هدفين دون رد.

وتوجت إيطاليا بالبطولة بعد الفوز على ألمانيا الغربية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كأس العالم 1986

حقق منتخب بلغاريا ما حققه منتخب مصر بالتأهل للأدوار الإقصائية، لكن ذلك في كأس العالم 1986 التي أقيمت في المكسيك.

بلغاريا تأهلت كأفضل مركز ثالث ليس فقط بدون فوز، بل بطريقة أسوأ وهو التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة.

وخسرت بلغاريا في دور الـ16 من المسكيك بهدفين دون رد.

كأس العالم 1990

نتذكر جميعا كأس العالم 1990 في إيطاليا ومشاركتنا فيها بجانب 1930 و2018.

تأهل منتخب هولندا من مجموعة مصر إلى الدور الـ16 بل ومعها منتخب أيرلندا كذلك والثنائي حقق نفس النقاط من تعادلات في 3 مباريات.

ومصر تذيلت الترتيب بتعادلين وهزيمة.

في جدول أفضل مراكز الثالث كان منتخب هولندا هو الوحيد من 5 منتخبات لم يحقق الفوز أبدا.

وخسرت هولندا في دور الـ16 من ألمانيا الغربية بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم 1998

تمكن منتخب تشيلي من التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 1998 الذي استضافته فرنسا.

وكانت إيطاليا والنمسا والكاميرون رفقة تشيلي في المجموعة.

وتعادلت تشيلي في جميع المباريات.

وخسرت تشيلسي في دور الـ16 من البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف.

يورو 2016

يعد المثال الأشهر بين الجماهير هو منتخب البرتغال في يورو 2016 إذ تمكن من التأهل للأدوار الإقصائية بعد عدم تحقيق أي فوز.

لعب البرتغال في المجموعة السادسة رفقة المجر وأيسلندا والنمسا وتعادل ضدهم جميعا.

ثم فاز المنتخب على كرواتيا في دور الـ16 وبولندا في ربع النهائي وويلز في نصف النهائي وفاز على فرنسا في النهائي وتوج بالبطولة.

وكان منتخب البرتغال هو الوحيد في جدول ترتيب أفضل المراكز الثالث الذي لم يحقق أي انتصار.

وكانت تلك هي كل المرات التي تمكن فيها منتخب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولتين التي يعتبران هما الأقوى في العالم على مستوى المنتخبات.

ولنرى وننتظر ماذا سيفعل منتخب مصر في البطولة المفضلة للفراعنة.