للمرة الثالثة تواليا.. إنتر يتوج بالسوبر في ليلة تاريخية لـ إنزاجي

الإثنين، 22 يناير 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

فاز إنتر ميلان على منافسه نابولي بهدف دون رد في الدقائق القاتلة في المباراة التي جمعتهما في نهائي بطولة السوبر الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر في الدقيقة 91.

وحقق سيموني إنزاجي المدير الفني للنيراتزوري التاريخ بعد هذا التتويج، فأصبح المدرب الأكثر تتويجا بالبطولة في تاريخ إيطاليا.

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وللمرة الثالثة على التوالي يتوج الأفاعي بالبطولة ففي عام 2021 فاز إنتر على غريمه التقليدي يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في الدقائق القاتلة أيضا، وكان إنزاجي هو مدرب إنتر في جميع المرات.

وفي سوبر 2022 انتصر إنتر على جاره ميلان في دربي السوبر بثلاثة أهداف دون رد.

وفي الثلاث بطولات سجل لاوتارو هدفا على الأقل.

في الدقيقة 39 سجل لاوتارو هدفا لكن تدخلت تقنية الفيديو وألغته بداعي التسلل.

وسدد خفيشا كفاراتسخيليا كرة رائعة تصدى لها يان سومر حارس مرمى إنتر في الدقيقة 50.

القشة التي قصمت ظهر البعير

طرد جيوفاني سيميوني مهاجم نابولي في الدقيقة 60 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، الأمر الذي أعطى لإنتر سيطرة أكبر مما قبلها.

وأهدر ماركو أرناوتوفيتش مهاجم إنتر فرصة محققة في الدقيقة 85.

وقبل أن يحرز لاوتارو الهدف أهدر انفرادا داخل الـ6 ياردات.

سوبر لاوتارو

أحرز لاوتارو هدفا قاتلا في الدقيقة 91 بعد عرضية أرضية من بنجامين بافارد وسددها لاوتارو مباشرة وسكنت الشباك.

وبذلك حصل إنتر على بطولة السوبر الثامنة في تاريخه.

إنتر ميلان نابولي السوبر الإيطالي سيموني إنزاجي لاوتارو مارتينيز
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