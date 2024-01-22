بعد أحداث الركراكي ومبيمبا.. بيان من الاتحاد المغربي للرد على اتحاد الكونغو الديمقراطية

الإثنين، 22 يناير 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

أطلق الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا يوضح من خلاله من حدث بين وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب وشانسيل مبيمبا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية.

وجاء بيان الاتحاد المغربي كالتالي:

-التأكيد على العلاقات المتميزة والتاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكذا روابط الأخوة بين الشعبين.

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-إن علاقة التعاون الاستثنائية بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الكونغولي لكرة القدم وعدد اللاعبين الكونغولييين الذين يمارسون نشاطهم في المغرب واتفاقية الشراكة التي تجمع بين الاتحادين خير دليل على ذلك.

-ندين كل التصرفات غير الرياضية التي تلت هذه المباراة دون الدخول في منطق الاتهامات.

-رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع كان أول من هنأ مدرب المنتخب الكونغولي سيبستيان دوسابر وهو ما يترجم قيم الروح الرياضية العالية بين المنتخبين وللإشارة فقد سهر الدولي المغربي أشرف حكيمي على تتبع علاج اللاعب هينوك باكا.

ومن خلال ما سبق تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجددا تمسكها بقيم الروح الرياضية والأخلاق واللعب النظيف، مبرزة أن هذه الأحداث لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط الأخوية بين البلدين.

وأصدر الاتحاد الكونغولي الديمقراطي لكرة القدم بيانا يدين من خلاله الاعتداء "بحد وصفه" على قائد الفريق شانسيل مبيمبا.

وجاء نص البيان كالتالي:

بخصوص مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية يوم الأحد 22 يناير في الجولة الثانية للمجموعة السادسة، قائد المنتخب شانسيل مبيمبا تعرض لتصريحات غير أخلاقية من جانب اللاعبين المغاربة بعد مدربهم، بعد تعرضه لاعتداء من جانبهم خلال النفق المؤدي لغرف الملابس.

وبناء على ما سبق، يعبر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم عن سخطه إزاء هذا السلوك الواصم غير الرياضي، ويحفظ حقوق استخدام كل سبل الاحتجاج خصوصا بالإحالة إلى السلطات التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حتى لا يتكرر هذا الأمر الخاطئ في مباريات كرة القدم في القارة.

أيضًا يدعو الاتحاد الكونغولي الديمقراطي كل أعضاء بعثة المنتخب لإعلاء قيم الروح الرياضية واحترام القيم الإنسانية وإنكار الذات والتسامح.

كرة القدم توحد العالم.

ماذا حدث؟

اندلعت المشادة بين وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب وشانسيل مبيمبا لاعب الكونغو الديمقراطية بعد مباراة الفريقين، وتطور الأمر في النفق المؤدي لغرفة الملابس.

وقال مبيمبا عما حدث: "لست بحاجة لكثرة الحديث فعدالة الله هي الأهم".

وأضاف "أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل".

وتابع "أنا أحترم الركراكي لكونه رجل كبير ولكن الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعا".

وأوضح "سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل. عدالة الله موجودة. لست باللاعب الخارق ولكني أعتقد أن هذه الكلمة ما كان يجب أن تخرج من فم الركراكي".

على الجانب الآخر قال الركراكي في تصريحات للصحفيين: "لدي احترام كبير لمبيمبا، وما وقع حدث فقط بسبب الأدرينالين، التوتر كان في أعلى درجة".

وأضاف "لا يوجد مشاكل بيني وبين مبيمبا أو المنتخب المغربي، ننظر للأمام والأمر أضحى من الماضي".

وأوضح في تصريحات أخرى لجريدة ليكيب "لم يعجبني تصريحه، لأنه يلمح إلى الكثير من الأشياء. إذا كانت لديه صور أخرى غير تلك التي نراها على شاشة التليفزيون، دعه يخرجها، بكل سرور. وسيرى بالضبط ما حدث".

وتابع "ما حدث هو أنه هاجمني أنا ومساعدي، على خط التماس، وتحدث إلينا بشكل سيء، ومدربه يعرف ذلك. بعد نهاية المباراة، على الرغم من ذلك، ذهبت لأصافحه وقلت له (لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟) حينها كان ينظر إلى مكان آخر، كأنه يقول (لن أصافحك). أمسكت بيده، كما يظهر في الصور، وبدأ يصرخ".

وواصل "قال لي (لقد وصفتني بالغبي)، لا توجد مشكلة في أنه سمع ذلك، على الرغم من أنني لم أقل ذلك أبدا، ولكن من خلال التحدث كما فعل، فإنه يشير إلى أن كلماتي عنصرية. بما أنه يتحدث فقط عن الدين في خطابه، دعه فليكن صادقا قليلا مع نفسه".

وتعادل منتخب المغرب مع الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات في أمم إفريقيا 2023.

سجل هدف المغرب، أشرف حكيمي، فيما سجل هدف الكونغو، سيلاس كاتومبا.

ورفع الأسود رصيدهم لـ4 نقاط في الصدارة، بينما رفع الفهود رصيدهم لنقطتين مثل زامبيا التي تعادلت في مباراتين.

ويتذيل منتخب تنزانيا المجموعة بنقطة وحيدة.

المغرب كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار وليد الركراكي شانسيل مبيمبا
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