مباشر مجموعة مصر في أمم إفريقيا - غانا (2)-(0) موزمبيق.. جوووول من ركلة جزاء أخرى
الإثنين، 22 يناير 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غانا ضد موزمبيق في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية في كأس الأمم.
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ترتيب المجموعة المباشر:
1- كاب فيردي: 7 نقاط
2- غانا: 4 نقاط
3- مصر: 3 نقاط
4- موزمبيق: نقطة واحدة
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ق 67 جوووول جوردان أيو يسجل الثاني من علامة الجزاء
ق 61 التعاااادل يضيع من نيني برأسية تعلو العارضة
ق 15 جوووول أول باينتسيل يسجل ركلة الجزاء
ق 13 جوزيف باينتسيل يسقط في منطقة جزاء موزمبيق.. ركلة جزاء لغانا
ق 1 الضربة الأولى تضيع.. تسديدة من أنطوان سيمينيو والحارس يتصدى
بداية المباراة
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