مباشر مجموعة مصر في أمم إفريقيا - غانا (1)-(0) موزمبيق.. الشوط الثاني

أمم إفريقيا - بهدفه في كاب فيردي.. تريزيجيه يتخطى رقم حازم إمام مع منتخب مصر

بعد أحداث الركراكي ومبيمبا.. بيان من الاتحاد المغربي للرد على اتحاد الكونغو الديمقراطية