مباشر مجموعة مصر في أمم إفريقيا - غانا (1)-(0) موزمبيق.. الشوط الثاني

الإثنين، 22 يناير 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي غانا بالهدف في شباك مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غانا ضد موزمبيق في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية في كأس الأمم.

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ترتيب المجموعة المباشر:

1- كاب فيردي: 7 نقاط

2- غانا: 4 نقاط

3- مصر: 3 نقاط

4- موزمبيق: نقطة واحدة

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ق 61 التعاااادل يضيع من نيني برأسية تعلو العارضة

ق 15 جوووول أول باينتسيل يسجل ركلة الجزاء

ق 13 جوزيف باينتسيل يسقط في منطقة جزاء موزمبيق.. ركلة جزاء لغانا

ق 1 الضربة الأولى تضيع.. تسديدة من أنطوان سيمينيو والحارس يتصدى

بداية المباراة

غانا موزمبيق كأس أمم إفريقيا
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